Россия устроила масштабные военные учения в Черном море

В учениях задействованы более десяти кораблей и судов, а также авиация.

Военно-морской флот России начал военные учения в Черном море, в которых участвуют более десяти кораблей и судов, а также задействована авиация.

В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает портал Flot.com cо ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Читайте такжеУкраина и Турция усилят сотрудничество своих ВМС

В частности, к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.

Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

В маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Минобороны РФ провело ракетные стрельбы, в которых атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».