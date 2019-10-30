цей матеріал доступний українською

Россия запустила баллистическую ракету с АПЛ "Князь Владимир" (видео)

09:18, 30 октября 2019
Оружие
695 0
Российская АПЛ запустила баллистическую ракету в Белом море / Скриншот - Youtube, Минобороны России

Минобороны РФ отчиталось о ракетных стрельбах, в которых атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».

Читайте такжеСмоделированы последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО (видео)

Видео пуска было опубликовано российским военным ведомством на Youtube.

Отмечается, что пуск был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке. Учебно-боевые блоки ракеты достигли своих целей в установленное время.

АПЛ стратегического назначения «Князь Владимир» спущена на воду в 2017 году и сейчас проходит испытания. Она является первым судном проекта 955А «Борей-А». Корабль несет 16 МБР «Булава», способных нести ядерное оружие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#подлодка