Россия запустила баллистическую ракету с АПЛ "Князь Владимир" (видео)

Пуск был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке.

Минобороны РФ отчиталось о ракетных стрельбах, в которых атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».

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Видео пуска было опубликовано российским военным ведомством на Youtube.

Отмечается, что пуск был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке. Учебно-боевые блоки ракеты достигли своих целей в установленное время.

АПЛ стратегического назначения «Князь Владимир» спущена на воду в 2017 году и сейчас проходит испытания. Она является первым судном проекта 955А «Борей-А». Корабль несет 16 МБР «Булава», способных нести ядерное оружие.