В США не верят, что КНДР запустила ракету с подлодки

В Пентагоне отметили, что, скорее всего, пуск ракеты производили с платформы в море.

В американском Пентагоне сомневаются, что КНДР провела запуск ракеты с подводной лодки в Японском море.

Читайте такжеНа Одесщине начинаются двухдневные ракетные стрельбы (видео)Об этом пишет DW.

По словам представителя Пентагона, КНДР совершила тестовый пуск баллистической ракеты «малой либо средней дальности» с платформы в море, а не с подлодки.

Отмечается, что лишь несколько стран в мире способны запускать ракеты с ядерными боеголовками с подводных лодок. Такие ракеты сложнее обнаружить и уничтожить.

Как ранее сообщал УНИАН, в КНДР похвастались успешным запуском новейшей ракеты с подводной лодки.