В США не верят, что КНДР запустила ракету с подлодки
11:29, 04 октября 2019Оружие
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В Пентагоне отметили, что, скорее всего, пуск ракеты производили с платформы в море.
Иллюстрация REUTERS
В американском Пентагоне сомневаются, что КНДР провела запуск ракеты с подводной лодки в Японском море.
Читайте такжеНа Одесщине начинаются двухдневные ракетные стрельбы (видео)Об этом пишет DW.
По словам представителя Пентагона, КНДР совершила тестовый пуск баллистической ракеты «малой либо средней дальности» с платформы в море, а не с подлодки.
Отмечается, что лишь несколько стран в мире способны запускать ракеты с ядерными боеголовками с подводных лодок. Такие ракеты сложнее обнаружить и уничтожить.
Как ранее сообщал УНИАН, в КНДР похвастались успешным запуском новейшей ракеты с подводной лодки.
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