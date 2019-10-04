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В США не верят, что КНДР запустила ракету с подлодки

11:29, 04 октября 2019
Оружие
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Иллюстрация REUTERS

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По словам представителя Пентагона, КНДР совершила тестовый пуск баллистической ракеты «малой либо средней дальности» с платформы в море, а не с подлодки.

Отмечается, что лишь несколько стран в мире способны запускать ракеты с ядерными боеголовками с подводных лодок. Такие ракеты сложнее обнаружить и уничтожить.

Как ранее сообщал УНИАН, в КНДР похвастались успешным запуском новейшей ракеты с подводной лодки.

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Теги: #США#ракета#КНДР