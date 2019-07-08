В Минобороны показали, как проверяют бронежилеты (видео)

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в армию.

Показать испытания решили после заявления главы ГБР Романа Трубы, что 3 из 5 бронежилетов, закупаемых министерством, простреливаются.

В Минобороны показали, как проверяют бронежилеты прежде чем отправить их в войска. На этот раз экземпляр для баллистической экспертизы выбирали журналисты, передает 5 канал.

На прошлой неделе следователи провели обыски у военных. Глава ГБР Роман Труба заявил, что на фронт планировали отправить некачественные средства защиты. В Минобороны объясняют: заказали в этом году 20 тыс., уже приняли 11 тыс. К какой именно партии ГБР предъявляет претензии и на каком основании, не знают.

Журналисты показывают, какой бронежилет взять на экспертизу. Проверяется комплектация, маркировка и вес изделия. После этого контрольный экземпляр пломбируется.

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Выбранный бронежилет везут в Киев в сертифицированную лабораторию в Национальном университете обороны им. Черняховского. На этот раз опломбированный экземпляр сопровождают журналисты. После осмотра одну часть бронежилета сразу несут в тир. На прочность испытывают патронами для пистолета Макарова и снайперской винтовки Драгунова.

Вторую часть бронежилета ставят на дождевание. Его проводят в течение часа с одной стороны, и еще пять минут с другой.

Испытания дождеванием по стандарту проводят раз в два года, говорят в Минобороны. Его продемонстрировали журналистам, поскольку в ГБР заявляли, что именно мокрый бронежилет простреливается. Дело в том, что его защитные свойства могут уменьшаться в мокром состоянии.

Информации о трагических случаях на фронте из-за некачественных бронежилетов у Минобороны нет.

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в войска.