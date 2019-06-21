Полторак надеется, что крылатые ракеты "Нептун" в 2020 году закажут для ВСУ

Полторак прогнозирует, что к концу года завершатся испытания крылатых ракет.

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что до конца года завершатся государственные испытания комплекса «Нептун» с крылатыми ракетами и он будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Харькове.

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«Мы буквально две недели назад завершили государственное испытание «Ольхи-Р», через два месяца мы должны провести государственное испытание системы залпового огня и боеприпаса к нему «Ольха-М». До конца года мы должны завершить государственное испытание ракетного комплекса «Нептун» и он будет принят на вооружение», - заявил он.

Полторак выразил надежду, что со следующего года «Нептун» войдет в государственный оборонный заказ. «Мы закажем первые комплексы для ВСУ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланированы на 2019 год.

5 апреля в Одесской области прошли успешные испытания крылатой ракеты «Нептун» в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.

27 мая на одном из военных полигонов Одесской области состоялись очередные огневые испытания ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".