В Одесской области прошли испытания модернизированных ракет РСЗО "Ольха" (фото)

Секретарь СНБО Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала ВСУ является одним из важнейших для СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Испытания ракет «Тополь-Р», которые подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, прошли на юге Одесской области.

Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала ВСУ является одним из важнейших для СНБО. В этом контексте он напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки современного и эффективного ракетного оружия для армии.

Ракеты «Ольха» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Производство этого уникального мощного высокоточного оружия, которое по своим боевым возможностям превышает аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Как сообщал УНИАН, испытания ракетной системы "Тополь-М" и комплекса "Нептун" начнутся в Украине в сентябре-октябре 2019 года.