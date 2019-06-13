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В Одесской области прошли испытания модернизированных ракет РСЗО "Ольха" (фото)

15:41, 13 июня 2019
Оружие
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Испытания ракет «Тополь-Г» прошли на юге Одесской области / пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Испытания ракет «Тополь-Р», которые подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, прошли на юге Одесской области.

Пресс-служба СНБО

Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала ВСУ является одним из важнейших для СНБО. В этом контексте он напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки современного и эффективного ракетного оружия для армии.

Пресс-служба СНБО

Ракеты «Ольха» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Производство этого уникального мощного высокоточного оружия, которое по своим боевым возможностям превышает аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Пресс-служба СНБО

Как сообщал УНИАН, испытания ракетной системы "Тополь-М" и комплекса "Нептун" начнутся в Украине в сентябре-октябре 2019 года.

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Теги: #СНБО#Ольхапогода в Одессе