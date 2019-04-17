США сделали Турции новое предложение о поставках ракетных комплексов

Как только работа по изучению предложения закончится, США получат ответ от Турции.

Анкара получила от Вашингтона новое предложение о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Турции Хулуси Акар после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом, передает kommersant. «После различных этапов переговоров по поводу ЗРК Patriot США сделали нам новое предложение относительно системы ПРО, в которой мы нуждаемся. Сейчас наши ведомства и специалисты занимаются детальным рассмотрением этого предложения», - сказал Акар.

Он уточнил, что как только работа по изучению предложения закончится, США получат ответ от Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара может закупить вторую партию российских систем С-400, если США откажутся от продажи системы ПРО Patriot. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что условия, которые Вашингтон предложил Анкаре по поставкам противоракетных комплексов Patriot, хуже тех, что Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы С-400.