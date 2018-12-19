Defense News: США продадут Турции ракеты Patriot, несмотря на конфликт из-за С-400

Российские ракеты стали одной из главных проблем, которые вносят напряжение в отношения Вашингтона с Анкарой.

Несмотря на спор вокруг турецкого желания купить у России системы противовоздушной обороны, Госдепартамент США разрешил Турции купить американские ракеты Patriot на 3,5 миллиарда долларов.

Об этом пишет Defense Times со ссылкой на официальное сообщение на сайте американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества. Таким образом, Анкара сможет приобрести 80 Patriot MIM-104E и 60 ракет средней дальности PAC-3, а также связанное с ними оборудование. Турция дважды пыталась купить американские ракеты, но потом грозилась отдать предпочтение предложениям других стран. В 2013 году она объявила о намерении приобрести китайское оружие, однако затем отказалась от этого плана. А в 2017-м Анкара утвердил сделку о покупке российских С-400.

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Проблема была в том, что турецкая сторона потребовала передать ей технологию Patriot до того, как она официально их приобретет. США отказывались это делать. В Агентстве по вопросам оборонного сотрудничества теперь говорят, что передача определенных производственных деталей предусмотрена текущим соглашением. Однако, что именно будет передано, пока не решено. И это вопрос будет зависеть от переговоров между продавцом и покупателем.

Намерение Турции приобрести у России С-400 стало главной проблемой в ее отношениях с США в сфере обороны. Пентагон и НАТО требовали от своего союзника не покупать российские ракеты. Поскольку их интеграция с оборонными системами альянса, в частности с истребителями F-35, недопустима.