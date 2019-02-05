Россия хочет возродить советскую ракету из-за США - СМИ

Гиперзвуковая ракета средней дальности будет создана на основе ракеты РС-10 «Пионер», снятой с вооружения в СССР, пишут СМИ.

В ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия заявила о намерениях создать ракетное вооружение на основе уже имеющихся возможностей.

Дальность ракеты «Калибр-НК» морского базирования при переносе на сушу составит до 2,6 тысячи километров, пишет газета "КоммерсантЪ", ссылаясь на высокопоставленные источники в госструктурах и оборонно-промышленном комплексе РФ.

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Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности, согласно данным издания, будет создаваться на основе ракеты 3М22 «Циркон» и совместима с пусковыми установками для ракет «Калибр».

А главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что гиперзвуковая ракета средней дальности будет создана на основе ракеты РС-10 «Пионер», снятой с вооружения в СССР после принятия ДРСМД, пишет "РИА Новости".

Есть версии, что наземная гиперзвуковая ракета средней дальности может быть создана на базе комплекса "Кинжал".

Напомним, что в феврале Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр".