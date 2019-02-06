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В Запорожье обрисовали фашистской символикой храм бывшей УПЦ МП (фото)

20:44, 06 февраля 2019
Общество
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В Запорожье осквернили храм / фото spzh.news

В Запорожье неизвестные нарисовали фашистскую символику на фасаде храма бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля в Шевченковском районе города.

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Кроме того, как сообщили УНИАН в запорожской полиции, неизвестные попытались поджечь дверь храма. Храм назван в честь Преподобного Алексея Карпаторусского. «В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», - сообщили в полиции.

В Запорожской епархии бывшей УПЦ МП пообещали завтра прокомментировать этот инцидент.

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Теги: #церковь#УПЦ МП