Буданов пообещал наказание за события в Петропавловской Борщаговке

Глава Офиса президента уточнил, что в настоящее время ведется поиск необходимых решений совместно с силовыми структурами для адекватного реагирования и предотвращения провокаций.

Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он отметил, что в настоящее время ведется расследование всех обстоятельств происшествия, и пообещал, что виновные понесут наказание.

"Правоохранительные органы и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем", – отметил Буданов.

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Глава Офиса президента уточнил, что в настоящее время ведется поиск необходимых решений совместно с силовыми структурами для адекватной реакции и предотвращения провокаций.

Он призвал всех украинцев "всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций".

События в Петропавловской Борщаговке

2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошли столкновения с участием местных жителей. В соцсетях распространялись сообщения о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных. Полиция опровергла информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина.

На место прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По словам Пивненко, четверо военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия должны были выяснить в ходе проверки.

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