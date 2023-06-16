OSINT-исследователи насчитали два разных взрыва - возможно, удары HIMARS вольфрамовыми снарядами.

Появилось видео вероятного удара HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ под Кременной, который, по свидетельству рашистских "военкоров", ликвидировал сотни солдат РФ.

Кадры удара опубликовало OSINT-сообщество DeepState. "Поражение личного состава врага на окраинах Житловки при поддержке подразделения аэроразведки "Дикие пчелы" 518 батальона "Дикое поле" 1 ОБрСпП", - говорится в заметке исследователей.

В то же время другая OSINT-группа GeoConfirmed, проанализировав данные из видео, подтверждает, что именно эти кадры сделаны во время удара по россиянам под Кременной, о котором несколько дней назад писали "военкоры".

В частности, аналитики указывают на количество грузовиков, предположительно, это были грузовики для перевозки личного состава, каждый из которых способен вмещать не менее 30 солдат.

Кроме того, OSINT-исследователи насчитали два разных взрыва - возможно, удары с HIMARS вольфрамовыми снарядами. По крайней мере один снаряд "прилетел" вблизи транспортных средств, другой - в лес, где могли в тени находиться захватчики в ожидании генерала.

На основе количества грузовиков для перевозки войск и других ТС аналитики предполагают, что речь идет о сотнях ликвидированных оккупантов.

На последних кадрах видео видно, как россиянин эвакуирует другого солдата с места удара. "Итак, если те солдаты, которые находились так далеко, пострадали от вольфрамовых снарядов, у оккупантов в машинах не было ни единого шанса", - считают аналитики.

Из этого исследователи делают выводы, что на видео действительно может быть один из самых смертоносных ударов HIMARS по оккупантам с начала полномасштабного российского вторжения, в результате которого за один раз погибло более 100 захватчиков.

Потери РФ в Украине - что известно об ударе ВСУ под Кременной

14 июня российские пропагандисты сообщили о массовой гибели оккупантов крупнейшего соединения армии РФ - 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - в многочасовом ожидании генерала под Кременной. По месту скопления врага прилетели ракеты HIMARS.

В ряде рашистских Telegram опубликовали фото генерала, которого российские СМИ идентифицировали как генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Ахмедов вместе со своим коллегой Рустамом Мурадовым ранее руководил группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Война новости - актуальное

Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех во время наступления на нескольких направлениях, они также имели успех на отдельных участках возле Угледара.

В частности, подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

Однако оккупанты сопротивляются. В частности, задокументировано попытки русских наступать на Бахмутском, Лиманском и Шахтерском направлении. Все попытки были провальными.

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