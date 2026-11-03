Удар по Камышевахе: число погибших возросло до 29

Сегодня в Запорожской области - День траура по погибшим в результате российских ударов по Камышевахе.

Число погибших в результате российских авиаударов по Комышуваце возросло до 29 человек, еще пятеро ранены, 48 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин. "Масштаб трагедии ужасающий. За каждой цифрой – человеческая жизнь, семья, которая потеряла самых дорогих или до сих пор ждет известий о близких", – написал глава ОГА.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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Сегодня в Запорожской области – День траура по погибшим в результате российских ударов по Комышувасе.

Удар по Камышевахе: что известно

2 ноября 2026 года российские войска нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха в Запорожской области. Под удар попала школа, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. По сообщению президента Владимира Зеленского, после первого удара россияне сбросили ещё девять авиабомб на укрытие, где находились люди.

Сначала сообщалось о 18 погибших и пяти раненых, ещё 27 человек считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко заявила, что "россияне прекрасно понимали, что именно является целью. Куда они нацеливают свои КАБы.

"Их тактика неизменна – нанести первые удары, а затем добить тех, кто отчаянно пытается спастись и спасти других", – добавила она.

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