ВСУ также уничтожили несколько десятков единиц различных технических средств врага, в том числе 26 крылатых ракет.

За прошедшие сутки, 14 января, украинские военные ликвидировали еще 630 российских оккупантов.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года общие боевые потери среди личного состава российской армии составили 115290 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 106 (+2) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 183 (+10), артиллерийских систем - 2 тыс. 94 (+4), реактивных систем залпового огня - 437.

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 219, самолетов - 286, вертолетов - 276, беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 872 (+5), крылатых ракет - 749 (+26).

Кораблей/катеров было уничтожено 17, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 846, специальной техники - 187 (+1).

В Генштабе добавили, что окончательные данные о потерях России в Украине данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли три авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины 14 января Россия применила зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

Также отмечается, что в одном из танковых батальонов российских оккупантов по состоянию на 12 января осталось 10 танков Т-80БВ и около 30 военных. Остальные танки либо уничтожены, либо выведены из строя.

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