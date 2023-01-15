В одном из танковых батальонов российских оккупантов осталось 10 танков и около 30 военных.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00. "Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе", - подчеркнули в Генштабе.
Так, в направлении Старобельска Луганской области эвакуировали 50 человек раненого личного состава противника, которые воевали неподалеко от Сватово.
"По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков", - говорится в сводке.
Кроме того, за сутки украинские войска отбили атаки российских оккупантов в районах 14 населенных пунктов на Донбассе.
Речь идет о Макеевке и Белогоровке на Луганщине, а также Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Соли, Соледаре, Бахмуте, Клищеевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водяном, Майорське и Марьинке Донецкой области.
Ситуация на Донбассе
В настоящее время на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация сохраняется в районе Бахмута и Соледара. Так, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, переключилась на Соледар.
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город, где идут ожесточенные бои.