Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли три авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Отмечается, что для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

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"26 ракет уничтожили наши защитники", - уточнили в Генштабе.

Отмечается, что угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины.

Ракетная атака по Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 14 января в 14:00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Вражеская армия атаковала энергетические объекты в шести областях Украины. Силами ПВО было уничтожено 25 из 38 ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 17 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

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