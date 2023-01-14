Ситуация уже совсем не такая, как прошлым летом.

Летом 2022 года российские оккупанты кратно доминировали в количестве артиллерийских обстрелов. Сейчас ситуация изменилась: у врага наблюдаются проблемы с боеприпасами, которые возникли по нескольким причинам.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Он заявил: "У него (противника — УНИАН) уже нет такой роскоши, как летом, когда они по всей линии фронта били без остановки. У них сейчас увеличилось плечо доставки боеприпасов, они из более дальних районов России везут, они ищут уже в других странах, а также наши силы постоянно пытаются уничтожать полевые склады с боекомплектом".

Череватый добавил, что украинские защитники весьма эффективно справляются с ударами по вражеским тылам и складам с боеприпасами. Особенно в этом помогает использование высокоточного вооружения.

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Проблемы с боеприпасами к артиллерии у России: что известно

Издание CNN узнало у американских и украинских официальных лиц, что количество артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов значительно сократилось. По данным США — с 20 тыс. до 5 тыс. в сутки. Украина поделилась другой статистикой: с 60 тыс. до 20 тыс.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что Россия исчерпала свои запасы снарядов 122-мм и 152-мм калибра прошлым летом во время интенсивного ведения огня. Это повлияет на способность рашистов поддерживать наступательные операции.

Кремлевские пропагандисты заявляли о нехватке снарядов еще в октябре. В частности, утверждалось о перебоях в поставках боеприпасов к минометам.

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