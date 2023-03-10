Сейчас трудно сказать, способны ли эти системы сбивать ракеты типа "Кинжал".

В Украине пока нет противоракетных систем ЗРК Patriot. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя информацию издания Financial Times о наличии первой такой системы в Украине.

"Сначала нас так неожиданно застает министр обороны Польши из испанского издания на прошлой неделе, здесь Financial Times пишет. Ну, нет еще пока, не видел. Когда будет, то узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет", — сказал спикер.

По его словам, часто задают вопросы о возможности этих систем сбивать ракеты типа "Кинжал".

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"Насчет "Кинжала" тоже задают этот вопрос. Трудно ответить, никто еще не делал этого, если Украине доверят такую миссию, будем пробовать, будем пытаться сбивать и "Кинжалы". Сказать сейчас трудно, способен ли этот комплекс это делать, надо воплощать это на практике", — отметил Игнат.

Сообщение иноСМИ о передаче Украине ЗРК Patriot

10 марта издание Financial Times сообщило, что Украине уже могли передать одну из двух обещанных противоракетных систем ЗРК Patriot, однако она еще не была введена в эксплуатацию.

Несколько дней назад испанское издание La Razon сообщило о том, что первые системы Patriot прибыли в Украину. Об этом якобы в комментарии заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Но уже вскоре появилось опровержение - польский министр заявил, что его слова неправильно перевели.

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