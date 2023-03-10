Появилась информация, что Украине уже могли передать одну из двух обещанных противоракетных систем ЗРК Patriot.
По данным журналистов Financial Times, Киев получил одну из двух систем Patriot (анонсированных ранее Вашингтоном и Берлином), однако она еще не была введена в эксплуатацию. То есть ее пока не применяли на поле боя.
На данный момент комментариев украинской стороны относительно информации о вероятном получении нашей страной ЗРК Patriot нет.
Издание подчеркивает, что системы ЗРК Patriot - это самые лучшие системы противовоздушной обороны средней дальности, которые имеет на своем вооружении Запад. Однако эффективность Patriot пока не удавалось протестировать в реальных столкновениях с российским ракетам "Кинжал".
"Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие", – сказал Данилов: "Россия продолжит наращивать градус агрессии, если мир будет молчать", - цитирует издание призыв секретаря СНБО.
СМИ выяснили, что вскоре Украина может также получить первые установки Patriot от правительства Нидерландов. Аналогичные по своим возможностям системы ПВО Samp-T ранее обещали правительства Франции и Италии, однако, Киев их до сих пор не получил, говорят в FT.
Передача ЗРК Patriot Украине
Напомним, что 21 декабря Пентагон объявили о передаче Киеву своих современных систем противоракетной обороны ЗРК Patrio в рамках очередного пакета военной помощи. Впоследствии к этой инициативе также присоединился Берлин.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что первые системы Patriot прибыли в Украину при посредничестве Польши. Сообщалось, что об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
Однако уже 7 марта польский министр опроверг эти сообщения и заявил, что его слова просто неправильно перевели.
В ВСУ также официально не сообщили о прибытии комплексов Patriot в Украину. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, делать публичные объявления об этом пока что рано.