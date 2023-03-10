На днях в Польше опровергли информацию о том, что первые ЗРК Patriot прибыли на территорию Украины.

Появилась информация, что Украине уже могли передать одну из двух обещанных противоракетных систем ЗРК Patriot.

По данным журналистов Financial Times, Киев получил одну из двух систем Patriot (анонсированных ранее Вашингтоном и Берлином), однако она еще не была введена в эксплуатацию. То есть ее пока не применяли на поле боя.

На данный момент комментариев украинской стороны относительно информации о вероятном получении нашей страной ЗРК Patriot нет.

Видео дня

Издание подчеркивает, что системы ЗРК Patriot - это самые лучшие системы противовоздушной обороны средней дальности, которые имеет на своем вооружении Запад. Однако эффективность Patriot пока не удавалось протестировать в реальных столкновениях с российским ракетам "Кинжал".

"Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие", – сказал Данилов: "Россия продолжит наращивать градус агрессии, если мир будет молчать", - цитирует издание призыв секретаря СНБО.

СМИ выяснили, что вскоре Украина может также получить первые установки Patriot от правительства Нидерландов. Аналогичные по своим возможностям системы ПВО Samp-T ранее обещали правительства Франции и Италии, однако, Киев их до сих пор не получил, говорят в FT.

Передача ЗРК Patriot Украине

Напомним, что 21 декабря Пентагон объявили о передаче Киеву своих современных систем противоракетной обороны ЗРК Patrio в рамках очередного пакета военной помощи. Впоследствии к этой инициативе также присоединился Берлин.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что первые системы Patriot прибыли в Украину при посредничестве Польши. Сообщалось, что об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Однако уже 7 марта польский министр опроверг эти сообщения и заявил, что его слова просто неправильно перевели.

В ВСУ также официально не сообщили о прибытии комплексов Patriot в Украину. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, делать публичные объявления об этом пока что рано.

Вас также могут заинтересовать новости: