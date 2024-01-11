Большой покров снега может стать ограничивающим фактором для маневренности техники и пехоты, считают они.

Министерство обороны Великобритании проанализировало, как погода влияет на события российско-украинской войны. Об этом они рассказали на своей странице в X (бывший Twitter).

Так, разведка объясняет, что из-за резкого похолодания и замерзания почвы, передвижение для пехоты и техники на пересеченной местности значительно облегчится. Это, по их подсчетам, продлится до марта. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.

В то же время, большой покров снега может стать ограничивающим фактором для маневренности техники и пехоты на фронте. Еще одним осложняющим фактором может стать сокращение светового дня. Из-за этого стороны будут вынуждены ограничить некоторые операции, или активнее использовать приборы ночного видения.

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"В Украине сейчас наблюдается резкое похолодание. И хоть на следующей неделе ожидается, что температура поднимется выше нуля, почва все равно остается промерзшей", - говорится в заявлении британской разведки.

Ситуация на фронте: последние новости

Сегодня утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения с российскими оккупационными войсками.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что российские захватчики пытаются наступать на всех направлениях.

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