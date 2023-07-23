В результате вражеской атаки в Одессе пострадали четверо детей, отметил министр внутренних дел.

В результате разрушительного ночного удара по Одессе, который российские захватчики нанесли в ночь на воскресенье, 23 июля, погиб мужчина, 1974 года рождения.

Мужчину посекло осколками, сообщил министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем канале в Telegram. Глава МВД добавил, что среди пострадавших 22 человек есть четверо детей - двум детям 17 лет, а еще стольким же - 12 и 11.

"Одесса. Россия жестоко уничтожает не просто памятники архитектуры, а сосредоточение духа колоритного города с многостолетней историей. В результате ночных обстрелов погиб мужчина, 1974 года рождения... Вся Украина сейчас с Одессой. Держимся единым фронтом против российского зла", - подчеркнул чиновник.

Министр также показал новое видео, на котором были засняты последствия удара захватчиков по областному центру.

Ракетный удар по Одессе - сегодня это стоит знать

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 23 июля россияне запустили по Одесской области 19 ракет разных типов. Наши воины уничтожили девять вражеских воздушных целей - четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а также пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

​В результате ударов, совершенных захватчиками, в Одессе колоссальные разрушения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, повреждено еще много сооружений, а также разрушен частный дом.

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