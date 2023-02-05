Она попросила своего мужа не продолжать контракт, ведь "всем будет пох*й, если он сдохнет".

Жена оккупанта в разговоре с мужем пожаловалась на отношение российского командования к своих подчиненным. Она попросила вражеского солдата не продлевать контракт.

Запись перехваченной беседы опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. На аудио слышно только слова женщины, но из ее реплик становится понятным смысл разговора.

"Ну реально, как будто просто нелюди, нелюди. Я не знаю, как так можно… А нельзя никому пожаловаться, коллективно написать? Поразговаривать с главным. […] Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й. Вот так вот. Вообще насрать на человеческие жизни", — заявила жена оккупанта.

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Она также пожаловалась, что рашистам не дают отпусков для поездок домой. Жена предложила "жаловаться, куда-то писать" и больше не продлевать контракт. Что на это ответил оккупант, к сожалению, неизвестно.

Отношение российского командования к подчиненным

В конце января в Минобороны Украины сообщили: "Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них. При этом указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян".

Раненый оккупант в октябре рассказал, как его бросили под деревом без одежды и с просроченными лекарствами ждать эвакуации.

Примерно в то же время из перехвата стало известно о проблемах со снабжением в войске рашистов. Один из оккупантов признался, что приходится пить воду из луж.

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