Враги пьют из луж из-за отсутствия воды.

Российский оккупант в разговоре с родными рассказал о плачевной ситуации, в которой оказалось его подразделение. Воды нет, поэтому приходится пить из луж, сбежать с фронта не удалось, а командиры — алкоголики. Вражеский солдат также упомянул о колоссальных потерях в одном из отрядов рашистов.

Перехват откровений оккупанта опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале.

Сначала противник надломленным голосом рассказал, что у них нет воды. А убежать из зоны боевых действий не получилось. Он вместе с сослуживцами пытались уйти, но их поймали где-то в Донецкой области.

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"В ж*пе, короче, вообще, в ж*пе мы. С автоматами против танков. Это вообще безумие. Наш этот… Командиры все в говно пьяные ходят. Они сразу убегают, связи с ними нету и все, блин", - рассказал оккупант.

По словам рашиста, у руководства есть припасы, а у рядовых солдат ничего нет. Им приходится пить воду из лужи. Враг в разговоре признался, что неделю не ходил в туалет, так как нечем испражняться.

А под конец беседы оккупант рассказал о потерях: "Было у одного отряда 100 человек, выжило только двое, вышло оттуда, из вот этой жести. Завтра, скорее всего, мы будем уходить уже налегке. Ведите нас, куда хотите, потому что такая… сплошное бляд*тво происходит. Вообще ужас какой. Воюй как хочешь. 20 человек против 2 тысяч".

Другие откровения оккупантов

На прошлой неделе ГУР МО опубликовало вот такой перехват: "Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут... В ногу немного, голову задело осколками, в сердце — в ребро попали. Залепили и бросили здесь. Сказали, в пять утра... Бросили здесь под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Станет хуже, "Промедол" себе просроченный уколю тогда".

Еще один оккупант сообщил о продвижении ВСУ в Херсонской области. На тот момент украинские защитники вплотную подошли к позициям подразделения рашиста и отрезали путь к побегу.

Сотрудники ГУР МО также перехватали рассказ рашиста о выходе из Лимана. Он поведал, как ВСУ "поливали" противников шквальным огнем, а те "крестились" по пути.

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