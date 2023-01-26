Характерным явлением в подразделениях российских захватчиков является издевательство и избиение мобилизованных.

Большинство раненых оккупантов умирает из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, она напомнила, что на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации мужчин в ряды вооруженных сил РФ.

"Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них. При этом, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян", - сообщила замглавы минобороны.

Кроме того, она сообщила, что характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, которые привели к смертям вследствие неуставных отношений между военнослужащими.

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"Кроме того, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирает из-за неоказания им своевременной первой медицинской помощи", - рассказала Маляр.

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Русские несут на украинском фронте огромные потери. По состоянию на 26 января бойцы ВСУ ликвидировали около 123 860 российских военных.

Окупать, которые все же выжили, сталкиваются с проблемой оказания качественной медицинской помощи. Например, городская больница в оккупированном Днепрорудном Запорожской области переполнена ранеными оккупантами, но большинство медиков отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому специалистов привозят из России.

Кроме того, только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков.

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