Запад посылает агрессору сигналы по поводу недопустимости использования такого оружия.

На сегодняшний день угроза применения Российской Федерацией химического оружия в Украине остается минимальной.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Судя по ходу событий, в Кремле не считают, что проигрывают в войне, говорит эксперт.

"Я так понимаю, что Путин думает, что все идет по плану, и проигрывать он пока не собирается. Поэтому пока угроза применения химического оружия минимальна. Кроме того, есть целая серия сигналов, которые посылает Запад России по поводу использования или попыток использования оружия массового уничтожения в этой войне. То есть все хотят, чтобы война продолжалась только обычным оружием", - объяснил он.

Также он рассказал, что от химического оружия очень тяжело защититься самостоятельно.

Необходимо накрыться плащом или водонепроницаемым материалом и надеть противогаз. Позже плащ нужно сбросить и постараться уйти в укрытие, пройдя через специальную дезактивационную камеру.

"Чтобы защититься от химического оружия, нужны специальные средства, кроме средств индивидуальной защиты. Противогазы и фильтры спасут только от нервно-паралитических химических или удушающего действия веществ. Если будет применено вещество кожно-нарывного действия, то тут нужен общевойсковой защитный комплект. Необходимы специальные средства для дезактивации вот этих химических веществ, потому что некоторые из них имеют довольно высокую стойкость и могут действовать в течение суток", - рассказал Жданов.

Напомним, что в полку "Азов" 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц отравляющее вещество неизвестного происхождения.

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