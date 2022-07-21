Есть три важных фактора, которые удерживают Путина от использования своего оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане.

Американский адмирал Джеймс Ставридис рассказал, решится ли президент РФ Путин начать ядерную войну. Он считает, что диктатор едва ли пойдет на такой шаг. Однако Путин может применить против Украины химическое оружие.

Об этом Ставридис написал в своей колонке для издания Bloomberg.

По мнению Ставридиса, шансы того, что кровавый диктатор все-таки пойдет на такой шаг, очень малы. Однако Путин все равно продолжает пугать Запад и регулярно намекает на то, что он может начать ядерную войну.

США, как и РФ, утверждает адмирал, одинаково хорошо снабжены ядерным оружием. Помимо этого, ядерный потенциал есть, конечно же, у НАТО.

"Другими словами, по обе стороны украинского конфликта есть много ядерного оружия. Но есть три важных фактора, которые удерживают Путина от использования своего оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане", - отметил адмирал.

Во-первых, Путин понимает, что любое применение ядерного оружия будет иметь огромные негативные последствия во всем мире. Он прекрасно осознает, что с экономической и дипломатической точки зрения он должен сохранить отношения с Китаем. Это важно для РФ, чтобы продавать нефть и газ. Также Путин хочет продавать свои товары многим другим странам.

"Использование ядерного оружия лишило бы диктатора поддержки со стороны многих стран, которые пытаются придерживаться узкого курса между поддерживаемыми Западом украинцами и Россией", - добавил Ставридис.

Во-вторых, от использования ядерного оружия Путина сдерживает то, что он прекрасно понимает: такое решение может слишком дорого для него стоить.

"Путин знает, что как только порог будет перейден даже тактическим оружием, западные ядерные державы придут в состояние повышенной готовности, и вероятность просчета, ведущего к крупному стратегическому обмену, возрастает. Путин любит свою жизнь и любит свою страну — он не был бы в восторге от того, чтобы рисковать всем, даже ради приза Украины", - отметил адмирал.

И третьим фактором является то, что сам Путин не хочет идти на ядерную войну. Он сам понимает, что риски тактического удара перевешивает выгоды. Если бы диктатор хотел бы, он бы ударил по Киеву, Львову и Одессе уже давно.

"В конце концов, более вероятно, что если Путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие, возможно, направив его на одну из этих трех городских целей. Он продемонстрировал в Сирии безразличие к применению химического оружия своим союзником, президентом Башаром Асадом", - заявил адмирал.

Помимо этого, добавил Ставридис, Путину будет проще лгать о своей "непричастности" к использованию химоружия, чем если бы ему пришлось оправдываться после ядерного удара.

"Беспокойство по поводу того, что Путин применит оружие массового уничтожения, оправдано, но скорее всего оно будет химическим, а не ядерным. Возможно, холодное утешение, но, по крайней мере, мы останемся на расстоянии вытянутой руки от рычага до апокалипсиса", - резюмировал адмирал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин находится в цейтноте и меняет планы по Украине.

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