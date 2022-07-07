Ранее Арестович уже не раз озвучивал прогнозы по срокам войны и даже признавал, что они не сбываются.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой новый прогноз по срокам окончания войны в Украине.

Во время прямого эфира с Марком Фейгиным он предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" за 2,5 года.

"С активными военными действиями, я думаю, еще быстрее. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет в порядке", - сказал он.

По словам Арестовича, российская армия уже потеряла способность добиваться любых успехов в Украине.

"Нюанс в том, что раньше они могли на отдельных направлениях бодаться, у них хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта, это очень плохая война, безперспективная", - добавил он.

Он также сказал, что нынешний месяц покажет многое в нынешней войне, а к началу августа будет понятно, "кто куда выходит".

Отметим, в конце мая Арестович прогнозировал, что война продлится несколько месяцев.

Ранее, в апреле, он называл другие сроки войны - до конца нынешнего года.

Он также объяснил, почему его прогнозы не всегда сбываются. Арестович считает, что главная причина - идиотизм российского политического руководства.