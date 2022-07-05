Левин назвал битвы за Херсон и Мелитополь ключом к будущему в войне.

Битвы за два ныне оккупированных южных города - Херсон и Мелитополь - станут решающими в войне с Россией.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Радио НВ.

"Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, - за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне - сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами, - предателей. Это повлияет вообще на все", - считает эксперт.

Левин не согласен с утверждениями о том, что решающей в войне будет так называемая битва за Донбасс.

"Крупные битвы происходят, но это не те сражения, которые определяют будущее всей полномасштабной российско-украинской войны. <...> Херсон, Мелитополь - это ключевые города. И вообще - юг. Потому что юг - это и угроза Крыма, и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в том числе города", - отметил он.

Ранее сегодня военный эксперт Олег Жданов заявил, что в настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 км.