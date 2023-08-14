Президент заверил, что ни одно преступление России не останется без ответа.

Президент Владимир Зеленский в вечернем ведиообращении заверил, что Украина не оставит без ответа ни одно преступление российских оккупантов, и задымление Керченского моста является одним из свидетельств этому.

"Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни одного дня не бывает такого, чтобы русское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что каждый украинский защитник имеет возможность вернуть Украине справедливость и добавил, что сейчас у украинцев могут быть только две личные линии поведения: "Или бьешься ради Украины, или помогаешь драться, помогаешь спасать жизни".

Видео дня

По словам президента, сегодня особенно есть за что поблагодарить воинов на Купянском направлении, потому что действовали мощно и героически. Он отметил 95-ю отдельную бригаду ДШВ "за стойкость и результат в боях" на Купянском направлении. А также первый батальон 67-й отдельной механизированной бригады, тоже Купянское направление.

Кроме того, поблагодарил десантников знаменитой 79-ки на Марьинском направлении, защитников Бахмутского направления, а также каждого воина на Мелитопольском и Бердянском направлениях, которые дают Украине необходимый результат.

"Каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости, ближе к победе. А русские убийцы на нашей Земле - ближе к уничтожению... российские террористы должны чувствовать одно: они будут уничтожены. Украинский народ чрезвычайно смелый и храбрый. Мы знаем, что свобода бесценна, и умеем ее защищать. Умеем защищать жизнь. И должны помнить, что каждый день должен давать результат в защите Украины. Ни одного бездарно проведенного дня! На фронте, в прифронтовых районах, всюду в тылу и от каждого - это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Атаки на Крымский мост 12 августа

Как известно, 12 августа около часа дня в районе Крымского моста прогремели взрывы. Взрывы повторились где-то через час. Впоследствии стало известно, что движение автотранспорта по мосту перекрыто. В РФ заявили о попытке ракетной атаки по переправе, отметив, что все было отработано их ПВО. В интернет-сети было распространено фото сильного задымления в районе Крымского моста в Керченском проливе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя это событие отметил, что движение по мосту было перекрыто не просто так, а искусственное задымление в районе моста может помочь оккупантам спастись от ракетных ударов, а также скрыть происходящее на мосту. Он заметил, что спутниковые снимки все покажут, что там на самом деле.

Крымский мост уже не впервые атакован и получает повреждения. Россияне пытаются его отремонтировать. До сотанного времени он работал со значительными ограничениями, поскольку движение транспорта было возможно только по нетронутой дороге.

Вас также могут заинтересовать новости: