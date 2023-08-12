Сообщается, что прогремело не менее восьми взрывов.

Около 15:10 в субботу, 12 августа, Крымский мост повторно атаковали. Telegram-каналы пишут о прогремевших не менее восьми взрывах в районе моста.

Обновлено 16:13. Российский Telegram-канал по ситуации на мосту сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Обновлено 15:54. В Минобороны РФ подтвердили повторную атаку по Крымскому мосту, заявив при этом о сбитии ракеты:

"Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".

До этого о сбитии еще одной ракеты над Керченским проливом отрапортовали оккупационные власти полуострова.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", - заявил местный "губернатор" Сергей Аксенов.

До этого сообщалось, что движение на Крымском мосту было вновь перекрыто после первой атаки и, предположительно, из-за угрозы ракетного удара.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщали росСМИ.

Атака на Крымский мост 12 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, днем 12 августа на построенном оккупантами Крымском мосту прозвучали взрывы.

Telegram-каналы сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. При этом появилась информация о возможном серьезном повреждении моста.

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