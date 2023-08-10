Российский диктатор - не партнер для переговоров, подчеркнул министр иностранных дел.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский никогда не сядет за один стол с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидер россиян - не партнер для переговоров, он совершил слишком много очень серьезных преступлений, рассказал министр в интервью Corriere della Sera, комментируя предложение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна по организации встречи Зеленского с Путиным.

Дипломат отметил, что переговоры с РФ возможны только после того, как захваченные противником земли будут освобождены, а этому можно помочь силовым и дипломатическим путями.

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"Путин не партнер (для переговоров - Ред.)... Существуют и другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - заявил глава МИД.

Важные новости насчет организации переговоров Зеленский - Путин

В начале августа Мухаммад бен Зейд Аль Нахайян заявил, что хочет организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на конференции ООН по климату, проведение которой запланировано в ноябре-декабре в Дубае. Ни Зеленский, ни Путин на тот момент не подтверждали, что будут участвовать в мероприятии.

Стоит отметить, что еще в январе текущего года президент Украины не был уверен, вообще ли российский диктатор жив. "...Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется... телевизионщики поймут, - на хромакее. Он появляется, я не совсем понимаю, что это он. Я не совсем до конца понимаю, что он жив или это он принимает решение, или кто там принимает решение, что за круг лиц", - говорил украинский лидер.

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