Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и рассказал об актуальных оборонные нужды Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча состоялась в польском Жешуве.

В частности, глава Украинского государства проинформировал коллегу о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Зеленский рассказал об актуальных оборонных потребностях Украины и своих шагах по укреплению украинской армии.

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"Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении нашей страны в ЕС. По словам президента Украины, это стало бы важной мотивацией для украинского общества и армии, которые проходят через тяжелые испытания.

Визит Зеленского в Европу

8 февраля Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил перед британским парламентом.

После этого украинский лидер отправился в Париж, где у него состоялась встреча с президентом Франции и канцлером Германии.

Уже 9 февраля Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Там он выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами. Также президент Украины встретился с королем Бельгии Филиппом І. Зеленский передал ему обломок сбитого самолета оккупантов.

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