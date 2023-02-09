Президентов встретила глава Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель вместе с французским коллегой Эммануэлем Макрон. Украинский лидер выступит в Европарламенте, а также посетит саммит ЕС.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. В сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что европейские политики будут поддерживать Украину на каждом шагу на пути к ЕС.

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Глава Еврокомиссии лично встречала Зеленского и Макрона в аэропорту.

Ожидается, что в Брюсселе президент Украины встретится с лидерами ЕС, собравшимися на саммит Европейского совета, а также выступит перед Европейским парламентом.

Визит Зеленского в Европу - что известно

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский с внезапным визитом отправился в страны Европейского союза. Первой остановкой стала Великобритания, где он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил с речью в британском парламенте. Кроме того, украинского политика принял король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III.

Второй остановкой стал Париж, где Зеленский встретился с президентом Франци Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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