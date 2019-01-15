Руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского будут судить в Киеве

Решение о подсудности дела будет принимать Киевский апелляционный суд.

Рассматривать по существу дело в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского будет один из районных судов Киева.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым, осуществлявшей процессуальное руководство во время досудебного следствия, которое проводило Главное управление Службы безопасности Украины в АРК.

«Вышинскому и его адвокатам сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Решение о подсудности дела согласно статье 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» будет принимать Киевский апелляционный суд», - рассказали в пресс-службе.

Также в прокуратуре подчеркнули, что дело Вышинского будет передано для рассмотрения по существу в один из районных судов Киева, куда руководителя РИА «Новости Украина» перевезут из следственного изолятора города Херсона.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. В ноябре суд продлил арест подозреваемого до 27 января 2019 года включительно.

10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.