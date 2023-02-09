Президент назвал визит в Лондон результативным.

Президент Владимир Зеленский на встречах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем достиг договоренностей, по которым публичных сообщений пока не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Зеленский сказал на совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

"Я считаю, что визит в Лондон был результативным, и мы приблизились именно к решению относительно дальнобойного оружия и к обучению наших пилотов. Это действительно какой-то путь к поставке истребителей, которые нам нужны", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что есть некоторые положительные вопросы и договоренности, которые остались "за кулисами". "И когда это появится в нашем государстве - наше государство будет об этом знать. Не хочется полностью готовить Российскую Федерацию, которая ежедневно угрожает агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя", - сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

"У нас была, я считаю, очень мощная встреча. Очень важная. Я воспринимаю ее положительно, и, скажем так, относительно конкретики: многое также сейчас не хочу формулировать публично. Скажу так, что мы работали над усилением наших возможностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и говорим о танках. Я получил позитив от нашей встречи", - сказал Зеленский.

Последние встречи Зеленского

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Зеленского прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и выступил с речью в британском парламенте. Также Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III.

Вечером того же дня Зеленский вылетел из Лондона в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

На совместной с Зеленским пресс-конференции премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте. Премьер Британии подчеркнул, что Украину надо вооружить в краткосрочной перспективе и усилить - на долгосрочную.

Также Сунак не исключил возможности поставок Украине боевых самолетов и объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов для полетов на военных самолетах западного производства.

Кроме того, Сунак пообещал усиление в ближайшие недели украинской системы противовоздушной обороны.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

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