Президент отметил, что когда ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления.

Президент Владимир Зеленский предупредил россиян, обеспечивающих запуски ракет по Украине, что каждый из них будет найден и ответит за убийства.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 123-го дня войны.

Он отметил: "Хочу сказать несколько вещей, очень адресных".

"Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если кто-то думает, что может избежать ответственности, объяснив, что таким был приказ, то он ошибается.

"Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд - вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", - подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022:

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

Полковник объяснил, почему Россия 26 июня обстреляла Киев.

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