У РФ не хватает сил на то, чтобы резко обострить ситуацию в Украине хоть на каком-то направлении, сообщил эксперт.

Российская Федерация в Украине ни на одном направлении не может резко обострить ситуацию, но способна наносить массированный ракетный удар, чем и занимается.

РФ специально применяет против украинского государства ракеты дальнего радиуса действия, чтобы запугать всю страну, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов в эфире проекта Freedom.

"Дело в том, что Россия не может на сегодняшний день на линии фронта ни на одном направлении резко эскалировать ситуацию, у них уже не хватает сил, поэтому нанести массированный ракетный удар они еще могут, и вот что они и делают…", - сказал собеседник.

Полковник добавил, что РФ, запуская ракеты дальнего радиуса действия, пытается сломить украинцев как нацию, чтобы Киев согласился на переговоры и принял "ту капитуляцию, которую будет предлагать Российская Федерация".

Напомним, 26 июня Россия обстреляла в Киеве гражданскую инфраструктуру - вражеские ракеты в Шевченковском районе попали в многоэтажку и детский сад. В результате ракетных ударов погиб один человек, а шесть - пострадали.

Кроме того, РФ выпустила ракеты по Черкасской области, погиб железнодорожник, который находился на дежурстве.

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