Президент подчеркнул, что именно здесь – в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – решается, какой будет жизнь в Европе.

Затягивание с передачей партнерами оружия нашему государству - это приглашение для России бить снова и снова по Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении к украинцам в конце 123-го дня войны.

Он настаивает на скорейшей передаче партнерами Украины необходимого для ВСУ оружия.

Президент подчеркнул, что армия РФ сегодня нанесла ракетные удары по ряду городов Украины.

"Россия снова ударила ракетами по Киеву. Утром. Вторая армия мира победоносно "одержала победу" над детским садом и жилим домом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, и среди них – девочка, зовут ее Женя, ей семь лет, дочь погибшего, сейчас она в "Охматдете". Также ранена ее мать. Кстати, гражданка России... Ракеты били и по Николаевской области, и по Черниговщине, и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не прекращаются и на Харьковщине, в Сумской области, и на Донбассе, на юге нашего государства", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что часть ракет была сбита.

"Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона - современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам надо двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание с передачей оружия в нашем государстве, любые ограничения – это на самом деле приглашение для России бить снова и снова", - заявил Зеленский.

Он добавил, что оккупантов-террористов - надо бить изо всей силы, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть.

"О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они - о российском почерке: делать эскалацию каждый раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решительности. О том, например, что лидеры "Большой семерки", которые именно сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно", - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, это возможно, только если Украина получит все то, что спрашивает, и именно в те сроки, в которые нуждается, – и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России.

"Иначе в этой войне не может быть. Потому что именно здесь - в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе в дальнейшем. Именно у нас, в Украине, и нигде больше", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, нет в России столько ракет, сколько у украинцев есть уверенности в собственных силах.

"Но российское оружие может остановить только более мощное оружие", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что в Украине надо как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня российские войска запустили ракеты по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. По последним данным, обнаружили тело одного погибшего, повреждения получили 6 жильцов дома.

Также вчера враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Погиб один человек, пятеро пострадали, поврежден объект инфраструктуры.

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