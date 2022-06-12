По словам президента, оккупанты в новостях использовали несколько коллаборантов и людей из их окружения.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новости российских оккупантов о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздаче паспортов в Мелитополе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 11 июня.

"На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздачу паспортов в Мелитополе. И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", - сказал он.

В то же время, президент подчеркнул, что украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области.

"Сегодня в перечень возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое. Есть определенные успехи в Запорожской области также", - заявил Зеленский.

Выдача российских паспортов:

11 июня на оккупированных территориях юга Украины началась раздача российских паспортов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Европейский Союз не признает российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

По состоянию на вечер 22 июня в Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили лишь около 50 человек.

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