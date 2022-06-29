Зеленский подчеркнул, что Украине нужны четкие гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний удар России по Николаеву доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно.

Об этом президент сообщил в видеообращении.

"НАТО меняет свою стратегию в ответ на агрессивную антиевропейскую политику России и российскую войну против нашего государства. Очевидно, что гарантировать безопасность в Европе в таких условиях невозможно без нашей страны. И мы сделаем все, чтобы эта очевидность была трансформирована в конкретные решения – для Украины, для Альянса", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны четкие гарантии безопасности.

"Они у нас будут, и я сегодня обратился с призывом к членам НАТО найти такой формат решений, который предполагал бы полноценное участие Украины в нашей общей европейской архитектуре безопасности. Призвал страны НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины и значительно усилить давление на страну-террориста", - добавил глава государства.

По его мнению, один лишь сегодняшний удар России по Николаеву – сразу 10 ракет по гражданским объектам – доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно.

"Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс", разрушила обычную пятиэтажку. Разбор завалов продолжался в течение дня. По состоянию на это время известно о пяти погибших. А еще удар по Очакову, по Днепру, продолжились российские обстрелы на Харьковщине, в Сумской области, также на Донбассе", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, утром 29 июня в Николаеве в результате ракетного обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом. Сообщалось сначала о 3 погибших, 5 раненых. Впоследствии спасатели достали из-под завалов пятиэтажного жилого дома тела еще двух жильцов, таким образом количество погибших возросло до пяти.