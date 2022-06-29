Президент поблагодарил миллиардера за готовность помогать.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем компании Virgin Galactic, миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину - очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать", - отметил Зеленский.

Президент поделился, что пообщался с Брэнсоном о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении.

"Ричард, спасибо за теплые слова о наших людях и готовность помогать", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, что сегодня британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле Киевской области. Он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта.

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