Виталий Ким отметил, что уже известно о трех погибших и пяти тяжело раненых.

Российские оккупанты утром 29 июня всего выпустили по Николаеву восемь ракет, которые попали в разные части города. Из-под завалов разрушенной пятиэтажки достали одного живого человека.

Об этом рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона.

"Всего было восемь ракетных ударов. Ракеты попали в разные места города, в том числе на территорию частного сектора. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Сейчас продолжается спасательная информация. На месте работают спасатели. Одного человека достали из-под завалов живым, медики оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, серьезных травм не зафиксировали", - рассказал мэр Николаева.

При этом он указал, что в пострадавшем доме полностью разрушен один подъезд и частично второй. По его словам, неизвестно, сколько людей могло находиться в доме на момент удара, потому что никто не ведет учет людей, которые остались в городе.

"Я с первого дня полномасштабной войны прошу покинуть город. По нашим подсчетам, из города уже уехали больше половины жителей. Надеемся, что на момент удара в доме было минимальное число людей, что они заранее эвакуировались. Спасательная операция будет проводиться до конца разборов завалов", - напомнил Сенкевич.

Кроме того, он отметил, что россияне били по городу какой-то модификацией ракеты Х-55 – управляемая ракета, которая была нацелена на город.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что по состоянию на 8:20 известно о пяти пострадавших и трех погибших в результате ракетного удара.

Также местные жители сняли на видео последствия ракетного удара россиян по Николаеву

Ракетный удар по Николаеву - что известно

Городской голова города Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве утром 29 июня прогремели мощные взрывы, российские оккупанты попали в жилую многоэтажку. Позже он уточнил, что "имеем попадание в жилую многоэтажку".

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что сначала было известно о двух погибших и трех раненых. Также ранение получил сотрудник ГСЧС

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