Противник обеспечивал прикрытие объекта средствами ПВО, выяснили журналисты.

Российские оккупанты тщательно скрывали завод по сборке дронов, который был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбах. В частности, источник подтвердил, что это была спецоперация ГУР Министерства обороны. Завод от нашего государства расположен на расстоянии тысяча километров - в Татарстане.

"Враг тщательно скрывал местоположение объекта и обеспечивал прикрытие ПВО, но это не помогло. Работа будет продолжена", - заявил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, был атакован завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Также произошла атака на нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане. Это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР МО.

В частности, по данным источников УНИАН, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5-ку крупнейших НПЗ России.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет РФ", - отметил источник.

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