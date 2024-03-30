Зеленский подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

"Реакция США на это не была позитивной", - заявил украинский лидер, но подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", – добавил он.

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Зеленский считает, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

"Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", - сказал он.

Удары по российским НПЗ - детали

Издание Financial Times писало, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Британская разведка считает, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.

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