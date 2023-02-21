Под обстрел попала остановка общественного транспорта, на которой находились люди.

По состоянию 15:20 21 человек в Херсоне пострадал в результате обстрелов армии РФ днем 21 февраля. Такие данные приводит Херсонский городской совет.

"5 человек погибли, 16 - находятся в больницах города. Им оказывается помощь", - сообщается в Телеграмм-канале горсовета.

В свою очередь, ранее кадры из обстрелянного Херсона показали в Офисе президента Украины и назвали другое количество погибших - речь шла о 6 жертвах.

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"Обстрел из РСЗО. Шестеро погибших, есть раненые люди. Повреждены дома, остановка транспорта... Они просто шли по делам, на работу, покупали что-то в городе", — заявили у Зеленского.

Обстрел Херсона 21.02.2023

Россия 21 февраля 2023 года обстреляла из "Градов" Херсон, в городе зафиксировали около 20 взрывов. Сначала сообщалось о 6 погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне.

Позже в оперативном командовании "Юг" заявили о 6 погибших и 12 раненых жителях Херсона.

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