Президент подчеркнул, что страна-террорист обязательно будет отвечать за все свои преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Херсона, в результате которого погибли шесть человек.

Как написал Зеленский в Telegram российская армия массированно обстреливает Херсон и беспощадно убивает мирное население.

Российские снаряды попали в автопарк, жилые массивы, многоэтажку и остановку общественного транспорта. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

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"Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют границ. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", - отметил президент.

Массовый обстрел Херсона 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Херсон, в ноябре прошлого года удалось освободить от захватчиков.

Сейчас известно о 6 погибших и 12 раненых, сообщили в ОК "Юг". По информации местных властей, российские снаряды повредили несколько объектов, в частности остановку общественного транспорта, в котором находились люди.

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