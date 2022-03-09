Он также отмечает, что Украина с первого дня вторжения России повторяет партнерам, что если они не закроют небо над Украиной, то они также будут ответственны за масштабную гуманитарную катастрофу.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает как можно скорее решить вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

"14 дней полномасштабной жестокой войны, террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка. 14 дней отсутствия жизненно необходимого решения. Не нашего решения. Мы бы приняли такое решение за часы, если было бы надо помочь нашим друзьям. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за эту катастрофу, масштабную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданского населения, городов и инфраструктуры.

"Это гуманитарная обязанность мира - реагировать. Но решения нет. Мы благодарны Польше за альтернативу - за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике. По сути, технический вопрос", - сказал президент.

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно немедленно решать.

"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу, американскую базу. Мы также имеем подтверждение, мы все слышали, мы читали это из медиа, что договоренность американской стороны с Польшей является, что она достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Это также мы с вами читали и видели. Так когда будет решение? Послушайте: у нас война... Это же не пинг-понг, это про человеческую жизнь! Мы еще раз просим: решайте это быстрее. Не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты!",- призывал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, украинская власть просит международных партнеров ввести над Украиной бесполетную зону и предоставить Вооруженным силам истребители.

США и НАТО отказываются ввести запрещенную для полетов зону в воздушном пространстве Украины.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине. В частности, США уже начали переговоры с Польшей о помощи Украине. В Администрации президента США отмечали, что в связи с этим встал вопрос, каким образом самолеты будут доставлены из Польши в Украину.

8 марта в МИД Польши заявили о готовности немедленно и бесплатно передать в распоряжение США все свои истребители Миг-29, которые Украина просила предоставить.

"Власть Республики Польша, после консультаций между президентом и правительством, готова перебросить немедленно и бесплатно - все свои самолеты Миг-29 на авиабазе Рамштайн (Германия) и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - сказано в заявлении.

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