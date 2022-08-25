По мнению президента, нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на Запорожской АЭС и подчеркнул, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

Президент напомнил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция.

"Сработала аварийная защита энергоблоков - после того, как в результате российского обстрела была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, а после блэкаута не сработали автоматика и персонал станции, то сейчас все были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.

"Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы... Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы... Россия принесла на нашу землю деградацию, которой здесь никогда не видели", - сказал глава государства.

Зеленский заверил украинцев, что власть делает все, чтобы не допустить аварийного сценария, однако это зависит не только от Украины.

"Ключевое - нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы", - подчеркнул он.

Напомним, Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

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