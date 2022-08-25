Зеленский проинформировал президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров США и Украины.

"Оба лидера призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ на станцию", - говорится в заявлении.

Также Байден поздравил Украину с Днем независимости и выразил восхищение народом Украины, который вдохновил мир благодаря обороне суверенитета своей страны в последние шесть месяцев.

Президент США вновь подтвердил постоянную поддержку Украины и рассказал последнюю информацию об оказании военной помощи, с учетом вчерашнего объявления об около 3 млрд долларов на поддержку оборонных возможностей Украины на долгий период.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила, что ЗАЭС обесточена: произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.