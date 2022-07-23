Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в Херсонской области, часть которой временно оккупирована россиянами.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина за 150 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего государства, продвинулась к победе.

Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем обращении.

Президент сказал, что уже завершается 150-й день обороны Украины от вторжения России.

"И этот день в чем-то похож на все предыдущие. Снова ракетные удары. Тяжелые бои на многих участках - Донбасс, Харьковщина. Опять обстрелы. Но в остальном, в этот день видно, насколько мы продвинулись к нашей победе. Она будет", - заявил глава государства.

"Прежде всего можно сейчас сказать о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, и их коллаборанты наделали разных наглих заявлений, которые в русском языке называются очень метким словом: шапкозакидательство. Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план. Сообщалось, что для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, ведь временно захваченные территории имеют жизненно важное значение для экономики страны.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.